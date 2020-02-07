2020-02-07T12:59:28+03:00
В мире

Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

Президент США ответил спикеру, которая демонстративно разорвала текст его выступления [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент США ответил спикеру, которая демонстративно разорвала текст его выступленияПрезидент США ответил спикеру, которая демонстративно разорвала текст его выступленияФото: Кадр видео
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее демонстративно разорвала текст его выступления.

Президент США ответил спикеру, которая демонстративно разорвала текст его выступления. https://t.co/QhTWvcY4Ke

В своем Twitter глава Белого дома опубликовал видео «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси». Ролик смонтирован из фрагментов выступления американского лидера в Конгрессе США. Каждый раз после обращения Трампа к присутствовавшим в зале военным или героям страны в ролике появляются кадры со спикером, которая разрывает текст его речи перед законодателями.

Напомним, во вторник, 4 февраля, сразу после выступления американского лидера в Конгрессе Пелоси разорвала копию речи Трамп, которую он дал ей перед началом мероприятия. То, как спикер расправилась с бумагами президент США не видел - она сделала это демонстративно, но прямо за спиной главы Белого дома.

Пелоси разорвала текст выступления Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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