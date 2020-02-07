2020-02-07T13:12:09+03:00
Политика

В Сочи началась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко

Главы государств сначала проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее в Кремле отмечали, что политики обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов / Фото: Михаил Метцель ТАССРанее в Кремле отмечали, что политики обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов / Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

В Сочи на Красной поляне началась встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Главы государств сперва проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.

Ранее в Кремле отмечали, что политики обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.

- Имеется в виду обсудить темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, - рассказали представители Кремля.

Александр Лукашенко назвал подготовку ко встрече с Путиным "моментом истины" и отметил, что Минск был инициатором отношений с Москвой, и не намерен их "ломать".

Ранее сайт kp.ru писал об обсуждении в ходе телефонного разговора лидерами двух стран поставок нефти в Беларусь. В Кремле отметили, что переговоры и дальнейшие контакты по телефону будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центробанк: коронавирус - один из факторов возможного влияния на инфляцию
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Хуснуллин назвал ипотечную ставку в 9% преступлением
В Москве количество ДТП с такси выросло на 80%, а с каршерингом - на 242%
На ВДНХ пройдет праздник, посвященный 130-летию Пастернака
Лавров: Россия и Мексика договариваются по новым поставкам вертолетов
"Это преступление": Хуснуллин поручил решить проблему долгостроев в каждом регионе
В Сочи началась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко
Украина запретила въезд в страну шестерым российским актерам
Ученые нашли способ замедлить старение мозга
Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Крашенинников считает, что не стоит вносить слово "русские" в преамбулу Конституции
«Дипломаты были штурманами, зачастую не спали сутки»: посол России в Китае рассказал об эвакуации россиян из Уханя
ФАС сообщила о повсеместном завышение цен на медицинские маски в аптеках
Крашенинников: при голосовании о поправках в Конституцию будет графа "против"
Новый iPhone признали опасным для здоровья
"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России
Посольство поддерживает тесный контакт с россиянами на круизном лайнере в Японии