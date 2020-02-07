В Сочи началась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:12:09+03:00

Ранее в Кремле отмечали, что политики обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов / Фото: Михаил Метцель ТАСС

Главы государств сначала проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации

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В Сочи на Красной поляне началась встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Главы государств сперва проведут переговоры тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации.

Ранее в Кремле отмечали, что политики обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.

- Имеется в виду обсудить темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, - рассказали представители Кремля.

Александр Лукашенко назвал подготовку ко встрече с Путиным "моментом истины" и отметил, что Минск был инициатором отношений с Москвой, и не намерен их "ломать".

Ранее сайт kp.ru писал об обсуждении в ходе телефонного разговора лидерами двух стран поставок нефти в Беларусь. В Кремле отметили, что переговоры и дальнейшие контакты по телефону будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU