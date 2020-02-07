2020-02-07T13:45:09+03:00
Экономика

Хуснуллин назвал ипотечную ставку в 9% преступлением

Зампреда правительства считает её завышенной
Ася КУЗНЕЦОВА
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Марат Хуснуллин назвал ипотечную ставку в размере 9% годовых преступлениемМарат Хуснуллин назвал ипотечную ставку в размере 9% годовых преступлениемФото: Иван МАКЕЕВ
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Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин считает, что ипотечная ставка в резмере 9% годовых является завышенной.

- Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками, - заявил Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.

Зампреда правительства также отметил, что невозможно достичь показателей паспорта национального проекта "Жильё и городская среда" без снижения ипотечной ставки.

- Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв. м и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть? - возмутился Марат Хуснуллин.

Напомним, что по данным Центробанка средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в декабре прошлого года, составила 9% годовых после 9,19% в ноябре.

Согласно нацпроекту, её планируется снизить до 8,7% в 2020 году и до 8,5% к 2021 году. К 2024 году ставка должна составлять 7,9%, а объём предоставляемых ипотечных кредитов должен увеличиться вдвое к 2024 году - с 1,1 до 2,26 млн.

Позже Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 процентных пункта, до 6,00% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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