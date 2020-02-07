Защита израильтянки Иссахар планирует добиваться отмены приговора

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена на 7,5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков и помилована президентом России Владимиром Путиным, намерена обжаловать приговор и обратиться в Европейский суд по правам человека.

Речь идет о решении Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года и апелляционном определении Московского областного суда от 19 декабря. Адвокаты считают их "незаконными и неправосудными".

"Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании", - цитирует ТАСС обращение адвокатов.

Представители израильтянки считают, что помилование не означает восстановления ее прав. Оно может быть достигнуто лишь путем отмены приговора.

Сайт kp.ru писал, что Нааму Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в московском аэропорту "Шереметьево". При себе у нее нашли пакетик с девятью граммами наркотика. Девушку обвинили к контрабанде и хранении, но израильские власти просили отпустить соотечественницу.

В начале 2020-го президент РФ встретился с мамой Иссахар, и через некоторое время подписал указ о помиловании. Наама вышла на свободу в конце января и вернулась на родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757706" frameborder="0"></iframe> Израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии.Как заявляет омбудсмен Московской области, в своем ходатайстве о помиловании Наама частично признала вину

ИСТОЧНИК KP.RU