2020-02-07T14:30:49+03:00
Общество

Защита израильтянки Иссахар планирует добиваться отмены приговора

Адвокаты считают, что помилование не означает восстановления прав
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Наама Иссахар. Фото: Гавриил Григоров/ТАССНаама Иссахар. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена на 7,5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков и помилована президентом России Владимиром Путиным, намерена обжаловать приговор и обратиться в Европейский суд по правам человека.

Речь идет о решении Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года и апелляционном определении Московского областного суда от 19 декабря. Адвокаты считают их "незаконными и неправосудными".

"Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании", - цитирует ТАСС обращение адвокатов.

Представители израильтянки считают, что помилование не означает восстановления ее прав. Оно может быть достигнуто лишь путем отмены приговора.

Сайт kp.ru писал, что Нааму Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в московском аэропорту "Шереметьево". При себе у нее нашли пакетик с девятью граммами наркотика. Девушку обвинили к контрабанде и хранении, но израильские власти просили отпустить соотечественницу.

В начале 2020-го президент РФ встретился с мамой Иссахар, и через некоторое время подписал указ о помиловании. Наама вышла на свободу в конце января и вернулась на родину.

Израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии.Как заявляет омбудсмен Московской области, в своем ходатайстве о помиловании Наама частично признала вину

ИСТОЧНИК KP.RU

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