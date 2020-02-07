2020-02-07T14:27:32+03:00
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС России Арсланова доставили на допрос по новым эпизодам хищения

По данным СМИ, генерал-полковник задержан и доставлен в суд
Ася КУЗНЕЦОВА
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Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.Фото: Министерство обороны РФ
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Заместителя главы Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов, которого обвиняют в крупном мошенничестве, доставили на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в "Воентелекоме". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

- Арсланов находится на допросе по новым эпизодам дела, - передаёт ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о задержании Халила Арсланов и о том, что его доставили в суд.

Арсланова обвиняют в причастности к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Один из них на 191 миллион рублей, а второй на 6,5 миллиардов рублей.

На работе Арсланов ушёл в отпуск и не выполняет свои служебные обязанности. Также он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сайт kp.ru писал об отзыве Министерством обороны своего иска к Арсланову о хищении на 6,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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