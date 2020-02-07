Замглавы Генштаба ВС России Арсланова доставили на допрос по новым эпизодам хищения
Заместителя главы Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов, которого обвиняют в крупном мошенничестве, доставили на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в "Воентелекоме". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
- Арсланов находится на допросе по новым эпизодам дела, - передаёт ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил о задержании Халила Арсланов и о том, что его доставили в суд.
Арсланова обвиняют в причастности к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Один из них на 191 миллион рублей, а второй на 6,5 миллиардов рублей.
На работе Арсланов ушёл в отпуск и не выполняет свои служебные обязанности. Также он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сайт kp.ru писал об отзыве Министерством обороны своего иска к Арсланову о хищении на 6,7 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU