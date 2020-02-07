Дерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:36:10+03:00

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В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики. В развитых странах его держат около нуля, что позволяет населению и бизнесу получать кредиты по очень низким ставкам. К примеру, в Германии ипотека стоит 0,5 - 1% годовых.

- Это первая подножка правительству Мишустина, - эмоционально отреагировал на решение ЦБ миллиардер Олег Дерипаска в своих соцсетях. - Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни.

По мнению бизнесмена, ставку нужно опускать гораздо ниже - хотя бы до 4% годовых.

- Скорейшее снижение ставки до этого уровня сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65 - 68 рублей за доллар (сейчас - 64. - Ред.), - писал Дерипаска в конце января. - Все это вкупе с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, позволит нам увидеть рост в районе 4,5% ВВП (в прошлом году - 1,3%. - Ред.). Так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной. Иначе мы опять скатимся в болото.

Кстати, в ЦБ пообещали, что будут и дальше снижать ключевую ставку. Но вряд ли стоит ждать от регулятора резких движений. Скорее всего шаги будут постепенными - по 0,25 - 0,5% в квартал. Осторожность ЦБ связана с тем, что снижение ставки влияет на курс рубля. В этом случае он дешевеет по отношению к доллару. Конечно, экспортеру Дерипаске это выгодно. Но не факт, что это выгодно всем остальным россиянам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759424" frameborder="0"></iframe> ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых.Регулятор отметил, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок

ИСТОЧНИК KP.RU