Сноуден хочет продлить вид на жительство в России
Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден планирует продлить вид жительства в России. Напомним, срок действия вида на жительство Сноудена истекает уже в апреле этого года.
- У него заканчивается вид на жительство в апреле 2020 года. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продлить его еще на несколько лет, - отметил адвокат экс-сотрудника АНБ.
Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужб США. В том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров, пишет "ТАСС".
Далее Сноуден некоторое время скрывался от преследования со стороны Штатов и в 2014 году получил вид на жительство в РФ. В 2017 году срок был продлен еще на три года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году в США вышла книга скандально экс-сотрудника спецслужб. И сразу стала бестселлером. В своей книге Сноуден признается, что в свое время "совершил опасный поступок" и "хочет поведать всю правду о своей деятельности".
Жан-Мишель Жарр показал совместный клип с Эдвардом Сноуденом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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