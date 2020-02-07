В Китае вылечили от коронавируса самого пожилого пациента
В китайской провинции Хубэй вылечили от коронавируса самого пожилого пациента. По информации местных СМИ, 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией 23 января в городе Ичан.
- Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку, - заявил мужчина, переболевший коронавирусом, по фамилии Ван.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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