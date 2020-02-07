2020-02-07T17:14:04+03:00
В мире

В Китае вылечили от коронавируса самого пожилого пациента

По данным местных СМИ, 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией 23 января
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В китайской провинции Хубэй вылечили от коронавируса самого пожилого пациента. По информации местных СМИ, 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией 23 января в городе Ичан.

- Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку, - заявил мужчина, переболевший коронавирусом, по фамилии Ван.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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