В Китае вылечили от коронавируса самого пожилого пациента

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:14:04+03:00

По данным местных СМИ, 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией 23 января

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В китайской провинции Хубэй вылечили от коронавируса самого пожилого пациента. По информации местных СМИ, 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией 23 января в городе Ичан.

- Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку, - заявил мужчина, переболевший коронавирусом, по фамилии Ван.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU