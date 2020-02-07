Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:06:57+03:00

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение двух месяцев завершится регистрация ряда лекарств для лечения онкобольных детей.

Названий лекарств Мурашко пока не уточняет. По словам министра, ранее был проведен скрининг препаратов, которых не хватало. Также на днях прошли переговоры с компаниями, чтобы одна из форм препарата Аспиргиназа появилась на российском рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU