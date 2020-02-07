2020-02-07T18:06:57+03:00
Общество

Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей

Министр здравоохранения названий лекарств пока не уточняет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение двух месяцев завершится регистрация ряда лекарств для лечения онкобольных детей.

Названий лекарств Мурашко пока не уточняет. По словам министра, ранее был проведен скрининг препаратов, которых не хватало. Также на днях прошли переговоры с компаниями, чтобы одна из форм препарата Аспиргиназа появилась на российском рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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