Прилежным водителям предложили давать фиолетовые номера

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:30:17+03:00

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Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский предложил поощрять водителей, которые соблюдают правила дорожного движения.

Речь идет о нематериальных стимулах, например, выдавать прилежным автомобилистам фиолетовые номера.

- Правильная система поощрений может заставить людей ездить по правилам. Система мотивации должна состоять из нескольких аспектов. Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, чтобы водитель был осознанным. Во-вторых, нужно, чтобы человек гордился своими отличиями. Поэтому номера другого цвета могут стать стимулом, - комментирует ИА «НСН» Каминский.

Эксперт отметил, что стремление соблюдать ПДД необходимо прививать еще в детстве

Ранее Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. За превышение скорости на 20-40 км/ч штраф придется платить в 6 раз до трёх тысяч рублей, на 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, а на 60 км/ч штраф составит пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU