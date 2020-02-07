Прилежным водителям предложили давать фиолетовые номера
Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский предложил поощрять водителей, которые соблюдают правила дорожного движения.
Речь идет о нематериальных стимулах, например, выдавать прилежным автомобилистам фиолетовые номера.
- Правильная система поощрений может заставить людей ездить по правилам. Система мотивации должна состоять из нескольких аспектов. Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, чтобы водитель был осознанным. Во-вторых, нужно, чтобы человек гордился своими отличиями. Поэтому номера другого цвета могут стать стимулом, - комментирует ИА «НСН» Каминский.
Эксперт отметил, что стремление соблюдать ПДД необходимо прививать еще в детстве
Ранее Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. За превышение скорости на 20-40 км/ч штраф придется платить в 6 раз до трёх тысяч рублей, на 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, а на 60 км/ч штраф составит пять тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU