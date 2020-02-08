Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone
Американскую компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро, что эквивалентно 1,7 миллиардам рублей. Причиной стало умышленное замедление старых моделей iPhone. Штраф наложило агентство по надзору за конкуренцией и мошенничеством Франции DGCCRF.
Пользователи обновляли смартфоны, после чего падала производительность. Как передает BBС News, потребители этого не знали, а в американской компании еще в 2017 году уверяли, замедление только увеличивает жизнь устройств. Однако на деле это привело к тому, что многим пользователям пришлось менять батарею своего гаджета, либо же вовсе покупать новый телефон.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что американская компания обнаружила угрозы безопасности Meltdown и Spectre, перед которыми могут быть уязвимы все модели iMac и смартфоны, работающие на операционной системе iOS.
ИСТОЧНИК KP.RU