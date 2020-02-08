Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone

8 Февр. 2020 2020-02-08T00:49:39+03:00

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Американскую компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро, что эквивалентно 1,7 миллиардам рублей. Причиной стало умышленное замедление старых моделей iPhone. Штраф наложило агентство по надзору за конкуренцией и мошенничеством Франции DGCCRF.

Пользователи обновляли смартфоны, после чего падала производительность. Как передает BBС News, потребители этого не знали, а в американской компании еще в 2017 году уверяли, замедление только увеличивает жизнь устройств. Однако на деле это привело к тому, что многим пользователям пришлось менять батарею своего гаджета, либо же вовсе покупать новый телефон.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что американская компания обнаружила угрозы безопасности Meltdown и Spectre, перед которыми могут быть уязвимы все модели iMac и смартфоны, работающие на операционной системе iOS.

ИСТОЧНИК KP.RU