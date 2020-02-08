В Антарктиде зафиксировали аномально высокую температуру

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:10:22+03:00

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В Анарктиде зафиксированы аномально высокие температуры, которые могут продержаться еще несколько дней. Такое заявление сделал глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси.

На научно-исследовательской станции Эсперанса, которая находится на крайнем севере Антарктического полуострова, была зарегистрирована самая высокая температура с 1961 года. Она составила 18,3 градусов выше ноля.

Специалист сообщил, что на его базе Марамбио была зафиксирована рекордный с 1971 года показатель температуры для февраля. Температура поднялась до 14,1 градусов тепла.

«Эта температура более высокая, чем должна быть, это аномалия. Средняя температура февраля один градус выше ноля… Такие температуры имеют тенденцию появляться все чаще и чаще, сопровождаться дождем», - передают РИА-Новости слова капитана.

Напомним, что этой зимой в нашей стране также побиты многие температурные рекорды. Ранее эксперты сообщали, что из-за теплой погоды перелетные птицы могут вернуться с юга раньше времени, а в Центральной России из-за аномально погоды проснулись клещи, которые должны выйти из спячки в середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU