Посол США заявил о низшей точке в отношениях Москвы и Вашингтона за 30 лет

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:31:32+03:00

Салливан заявил, что необходимо как можно быстрее начать работу по налаживанию диалога между странами Фото: REUTERS

Салливан заявил, что необходимо как можно быстрее начать работу по налаживанию диалога между странами

Изменить размер текста: A A

Отношения между Москвой и Вашингтоном достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Такое мнение высказал американский посол в России Джон Салливан.

Дипломат назвал целью своей работы налаживание диалога между странами. Однако отметил, что неизвестно сколько времени на это потребуется и завил, что необходимо начать эту работу как можно быстрее.

«Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», - приводит слова посла издание РБК.

Напомним, новый американский посол прибыл в Москву 16 января. Ранее Салливан занимал должность первого заместителя госсекретаря США. За несколько дней до своего приезда в Россию он заявил, что надеется на улучшение российско-американских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU