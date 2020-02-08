Посол США заявил о низшей точке в отношениях Москвы и Вашингтона за 30 лет
Отношения между Москвой и Вашингтоном достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Такое мнение высказал американский посол в России Джон Салливан.
Дипломат назвал целью своей работы налаживание диалога между странами. Однако отметил, что неизвестно сколько времени на это потребуется и завил, что необходимо начать эту работу как можно быстрее.
«Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», - приводит слова посла издание РБК.
Напомним, новый американский посол прибыл в Москву 16 января. Ранее Салливан занимал должность первого заместителя госсекретаря США. За несколько дней до своего приезда в Россию он заявил, что надеется на улучшение российско-американских отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU