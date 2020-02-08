2020-02-08T12:31:32+03:00
Политика

Посол США заявил о низшей точке в отношениях Москвы и Вашингтона за 30 лет

Салливан заявил, что необходимо как можно быстрее начать работу по налаживанию диалога между странами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Салливан заявил, что необходимо как можно быстрее начать работу по налаживанию диалога между странамиСалливан заявил, что необходимо как можно быстрее начать работу по налаживанию диалога между странамиФото: REUTERS
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Отношения между Москвой и Вашингтоном достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Такое мнение высказал американский посол в России Джон Салливан.

Дипломат назвал целью своей работы налаживание диалога между странами. Однако отметил, что неизвестно сколько времени на это потребуется и завил, что необходимо начать эту работу как можно быстрее.

«Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», - приводит слова посла издание РБК.

Напомним, новый американский посол прибыл в Москву 16 января. Ранее Салливан занимал должность первого заместителя госсекретаря США. За несколько дней до своего приезда в Россию он заявил, что надеется на улучшение российско-американских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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