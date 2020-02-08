Китайские авиакомпании сокращают количество российских пилотов

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:51:25+03:00

Такие меры могут быть связаны с простоем самолетов Boeing 737 MAX

Изменить размер текста: A A

Китайские авиакомпании, в том числе Hainan Airlines и China Southern Airlines начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines», - передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к летному составу авиакомпаний.

В сообщении China Southern Airlines, разосланной сотрудникам, говорится, что все иностранные пилоты будут «отправлены во временный простой без сохранения заработной платы», пока авиакомпания не известит их о возможности вернуться на работу, что будет возможно только при улучшении ситуации.

По данным руководителя кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анны Ермилиной, за последние 3,5 года на работу в Азию уехали более 500 российских пилотов гражданской авиации. Ермилина предполагает, что такие меры авиакомпаний связаны с простоем самолетов Boeing 737 MAX. Так у Hainan Airlines 11 самолетов этой серии, у CSA - 24 самолета.

Напомним, авиакомпании остановили использование Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф. Ошибка конструкторов, разрабатывавших эту серию лайнера, стала причиной крушения самолета осенью 2018 года в Индонезии жертвами такой катастрофы стали 189 человек. По такой же причине разбился самолет в Эфиопии. Погибли 157 граждан 33 стран. Позже стало известно, что американская компания 11 лет скрывала неполадки, ставшие причиной авиакатастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU