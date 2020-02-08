Устроивший стрельбу в Таиланде солдат снимал нападение на видео
В Таиланде солдат расстрелял 8 февраля по меньшей мере 12 человек. Он схватил оружие и расправился с тремя своими сослуживцами - начальником, молодым военнослужащим и женщиной, находившейся в части. происходящее он снимал на камеру телефона, выкладывая онлайн в социальные сети. Последней записью на его странице была фраза "Я так устал". Вскоре после нападения администрация соцсети закрыла доступ к его странице.
Как сообщает Bangkok Post, нападавшего зовут Джакрапанта Томма. Он похитил машину из военного лагеря и отправился в город Карат. Зашел в торговый центр, где убил около 10 человек. Местные СМИ сообщают о раненых. Точное число жертв пока не известно. Преступник взял посетителей ТЦ в заложники и не впускает в здание полицию. Число заложников достигает 20 человек.
Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.
В твиттер агенства новостей Thairath_News сообщают, что стрелок находится на четвертом этаже торгового центра. Людей с нижних этажей срочно эвакуируют из здания.
Премьер-министр страны поручил усилить меры безопасности и ускорить процесс задержания солдата. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате нападения.
ИСТОЧНИК KP.RU