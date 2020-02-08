2020-02-08T16:29:31+03:00
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде солдат снимал нападение на видео

Солдат в Таиланде убил трех человек на военной базе, а затем расстрелял по меньшей мере 10 человек в торговом центре Накхон Ратчасима [видео ]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стрелок не назвал своего мотиваСтрелок не назвал своего мотиваФото: Кадр видео
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В Таиланде солдат расстрелял 8 февраля по меньшей мере 12 человек. Он схватил оружие и расправился с тремя своими сослуживцами - начальником, молодым военнослужащим и женщиной, находившейся в части. происходящее он снимал на камеру телефона, выкладывая онлайн в социальные сети. Последней записью на его странице была фраза "Я так устал". Вскоре после нападения администрация соцсети закрыла доступ к его странице.

Как сообщает Bangkok Post, нападавшего зовут Джакрапанта Томма. Он похитил машину из военного лагеря и отправился в город Карат. Зашел в торговый центр, где убил около 10 человек. Местные СМИ сообщают о раненых. Точное число жертв пока не известно. Преступник взял посетителей ТЦ в заложники и не впускает в здание полицию. Число заложников достигает 20 человек.

Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.

В твиттер агенства новостей Thairath_News сообщают, что стрелок находится на четвертом этаже торгового центра. Людей с нижних этажей срочно эвакуируют из здания.

Премьер-министр страны поручил усилить меры безопасности и ускорить процесс задержания солдата. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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