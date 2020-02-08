2020-02-08T17:22:26+03:00
В мире

Число жертв солдата-стрелка в Таиланде возросло до 17 человек: В торговый центр он пришел с гранатометом и винтовкой

Солдат в Таиланде взял в заложники около 20 посетителей торгового центра Terminal 21
Юлия САЛЬНИКОВА
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Солдат снимал на камеру нападениеСолдат снимал на камеру нападениеФото: соцсети
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В министерстве здравоохранения Таиланда сообщают, что число убитых солдатом людей увеличилось до 17 человек. Из них двое - сослуживцы и начальник стрелка: 48-летний полковник Ананроте Красэ, 63-летняя Анонг Митчан. Как сообщили в Thai PBS, третий солдат из лагеря ранен.

. Остальные - гражданское население. Стрелка зовут Джакрапанта Томма, он снимал происходящее на видео и выкладывал в социальные сети. Вскоре администраторы закрыли его страницу. Местные СМИ сообщают, что он похитил внедорожник из военной части, отправился в город.

Прежде, чем зайти в торговый центр Terminal 21, солдат выстрелил в людей у входа из ручного гранатомета. На первом этаже здания начался пожар. Дальше военнослужащий открыл огонь по людям уже из винтовки. По последним данным он находится на четвертом этаже ТЦ и удерживает не менее 20 человек в заложниках. Никаких требований он не предъявляет. Из здания началась эвакуация людей с первого по третий этаж. На месте ЧП работают пожарные - им удалось потушить огонь, возникший от применения гранатомета.

У солдата есть винтовка и ручные гранаты.

У здания торгового центра находятся военные и полиция. Территорию у ТЦ закрыли для гражданских лиц.

Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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