2020-02-08T18:47:37+03:00
В мире

Пассажиров задержанного из-за коронавируса в Японии круизного лайнера отпустят на берег не раньше 11 февраля

Власти назвали условие, при котором пассажирам и членам экипажа корабля разрешат выйти из своих кают
Юлия САЛЬНИКОВА
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Результаты тестирования на коронавирус будут готовы к 11 февраляРезультаты тестирования на коронавирус будут готовы к 11 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный санитарный врач Гонконга сообщил, когда снимут карантин с круизного лайнера World Dream. Корабль с 1,8 тысячами пассажиров задержан из-за того, что на борту находились люди, у которых тесты подтвердили коронавирус. Большинство из путешественников контактировали с зараженными. Поэтому на берег ни пассажиров, ни членов экипажа не выпускают. Люди остаются в своих каютах. Им приносят еду и питье. Запрещены совместные игры, особенно тяжело на корабле переживают запрет играть в маджонг, сообщает South China Morning Post.

Медики берут анализы на коронавирус у всех людей, находившихся на борту лайнера.

Мы ожидаем, что тестирование займет четыре дня», - сказал доктор Люн Юй Хонг, главный санитарный врач в Центре по охране здоровья. - Если все образцы дадут отрицательный результат, пассажиры смогут сойти с корабля.

Если у кого-то будет положительный тест, то будут выявлять, с кем контактировал зараженный. Этих людей поместят на 14-дневный карантин.

Путешествие туристов на круизном лайнере из Гонконга в Тайвань началось 2 февраля.

еще один корабль стоит у берегов Японии по той же причине - пассажиров проверяют на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пассажиров задержанного из-за коронавируса в Японии круизного лайнера отпустят на берег не раньше 11 февраля
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