Пассажиров задержанного из-за коронавируса в Японии круизного лайнера отпустят на берег не раньше 11 февраля
Главный санитарный врач Гонконга сообщил, когда снимут карантин с круизного лайнера World Dream. Корабль с 1,8 тысячами пассажиров задержан из-за того, что на борту находились люди, у которых тесты подтвердили коронавирус. Большинство из путешественников контактировали с зараженными. Поэтому на берег ни пассажиров, ни членов экипажа не выпускают. Люди остаются в своих каютах. Им приносят еду и питье. Запрещены совместные игры, особенно тяжело на корабле переживают запрет играть в маджонг, сообщает South China Morning Post.
Медики берут анализы на коронавирус у всех людей, находившихся на борту лайнера.
Мы ожидаем, что тестирование займет четыре дня», - сказал доктор Люн Юй Хонг, главный санитарный врач в Центре по охране здоровья. - Если все образцы дадут отрицательный результат, пассажиры смогут сойти с корабля.
Если у кого-то будет положительный тест, то будут выявлять, с кем контактировал зараженный. Этих людей поместят на 14-дневный карантин.
Путешествие туристов на круизном лайнере из Гонконга в Тайвань началось 2 февраля.
еще один корабль стоит у берегов Японии по той же причине - пассажиров проверяют на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU