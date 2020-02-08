Спецназ начал штурм торгового центра в Таиланде, где солдат взял заложников

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:20:18+03:00

По одной из версий конфликт между солдатом и начальником воинской части произошел из-за долгов Фото: соцсети

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Спецназ начал штурм торгового центра в городе Корат в Таиланде, где устроил стрельбу вооруженный солдат. Ранее он убил двоих сослуживцев, ранил еще одного военнослужащего. После чего похитил внедорожник, а также оружие и устроил расстрел в торговом центре "Терминал 21".

Из ручного гранатомета он расстрелял посетителей ТЦ на первом этаже и устроил пожар. Затем поднялся на четвертый этаж и удерживает там уже несколько часов заложников. Бойцы спецназа вывели из первых этажей здания больше сотни человек. К месту ЧП привезли мать стрелка, которая уговаривает его сдаться полиции. После того, как уговоры не помогли, спецназ приступил к штурму. Местные телеканалы попросили прекратить трансляцию.

Известно о 20 погибших и 21 раненом. Сколько еще человек находится на верхнем этаже ТЦ, власти не знают.

Среди жертв россиян нет, сообщили в посольстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759591" frameborder="0"></iframe> Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU