2020-02-08T20:20:18+03:00
Происшествия

Спецназ начал штурм торгового центра в Таиланде, где солдат взял заложников

Стрелок убил 20 человек, ранил по меньшей мере 21
Юлия САЛЬНИКОВА
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По одной из версий конфликт между солдатом и начальником воинской части произошел из-за долговПо одной из версий конфликт между солдатом и начальником воинской части произошел из-за долговФото: соцсети
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Спецназ начал штурм торгового центра в городе Корат в Таиланде, где устроил стрельбу вооруженный солдат. Ранее он убил двоих сослуживцев, ранил еще одного военнослужащего. После чего похитил внедорожник, а также оружие и устроил расстрел в торговом центре "Терминал 21".

Из ручного гранатомета он расстрелял посетителей ТЦ на первом этаже и устроил пожар. Затем поднялся на четвертый этаж и удерживает там уже несколько часов заложников. Бойцы спецназа вывели из первых этажей здания больше сотни человек. К месту ЧП привезли мать стрелка, которая уговаривает его сдаться полиции. После того, как уговоры не помогли, спецназ приступил к штурму. Местные телеканалы попросили прекратить трансляцию.

Известно о 20 погибших и 21 раненом. Сколько еще человек находится на верхнем этаже ТЦ, власти не знают.

Среди жертв россиян нет, сообщили в посольстве.

Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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