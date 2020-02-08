Спецназ начал штурм торгового центра в Таиланде, где солдат взял заложников
Спецназ начал штурм торгового центра в городе Корат в Таиланде, где устроил стрельбу вооруженный солдат. Ранее он убил двоих сослуживцев, ранил еще одного военнослужащего. После чего похитил внедорожник, а также оружие и устроил расстрел в торговом центре "Терминал 21".
Из ручного гранатомета он расстрелял посетителей ТЦ на первом этаже и устроил пожар. Затем поднялся на четвертый этаж и удерживает там уже несколько часов заложников. Бойцы спецназа вывели из первых этажей здания больше сотни человек. К месту ЧП привезли мать стрелка, которая уговаривает его сдаться полиции. После того, как уговоры не помогли, спецназ приступил к штурму. Местные телеканалы попросили прекратить трансляцию.
Известно о 20 погибших и 21 раненом. Сколько еще человек находится на верхнем этаже ТЦ, власти не знают.
Среди жертв россиян нет, сообщили в посольстве.
Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU