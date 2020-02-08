Мать устроившего стрельбу в торговом центре Таиланда солдата уговаривает его сдаться

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:02:39+03:00

Спецназ вывел из здания торгового центра Terminal 21 больше сотни человек

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Переговоры с солдатом, устроившем стрельбу в торговом центре города Корат Таиланда, ведут сотрудники полиции, а также мать нападавшего. Солдат по имени Джакрапант Томма застрелил своих сослуживцев, угнал внедородник и начал беспорядочную стрельбу в торговом центре Terminal 21. Он убил 20 человек, ранены по меньшей мере 21 человек.

Стрелок забаррикодировался на четвертом этаже ТЦ, взяв в заложники несколько десятков человек. При себе у него ручной гранатомет, который он применил при входе в здание, убив людей и устроив пожар, а также винтовка.

Солдат вел прямую трансляцию нападения в своих соцсетях, пока его страничку не заблокировали.

Как сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ", мать солдата уговаривает его сдаться полиции.

- За матерью старшего сержанта Чакрапхана наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он. За ней поехали в провинцию Чайяпхум и сейчас привезли сюда, в Корат, к торговому центру,- сообщил сослуживец солдата.

В здании после того, как с первых этажей вывели людей, вновь прозвучали выстрелы. Сколько жертв еще находится в здании, не известно. Военные и полицейские готовятся к штурму здания, власти попросили местные телеканала прекратить прямые трансляции.

Россиян и других иностранцев среди жертв нет.

Известно, что у стрелка при себе целый арсенал оружия, включая винтовку, гранатомет, ручные гранаты мина и сотни патронов.

ИСТОЧНИК KP.RU