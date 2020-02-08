2020-02-08T22:46:47+03:00
Происшествия

Спецназ не нашел стрелка в торговом центре Таиланда после обследования четырех этажей

Солдат транслировал нападение через социальные сети и жаловался в фейсбуке, что у него судороги в пальцах от стрельбы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нападавший пока не задержанНападавший пока не задержанФото: соцсети
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В торговом центре города Корат Таиланда продолжается штурм, однако спецназ так и не нашел солдата, который убил 20 человек. По предварительным данным стрелок поднялся на последний четвертый этаж торгового центра "Терминал 21". Он удерживал заложников, сообщали местные СМИ. Но ни нападавшего, и удерживаемых им людей, обнаружить пока не удалось.

Как сообщает Khaosod, бойцы спецназа продолжают выводить из здания покупателей, которые спрятались за стойками магазинов. Многие из них были с детьми. В здании со стрелком они провели несколько часов. Число эвакуированных превышает тысячу человек. Сколько еще их в здании, не известно.

Солдат, убившийх двоих своих сослуживцев, устроил нападение на гражданских лиц. Из винтовки и ручного гранатомета он застрелил 20 человек, ранены еще 21. Штурм здания продолжается.

В соцсетях солдат пытался транслировать свое нападение. Он успел выложить короткий ролик селфи и несколько постов в фейсбуке, пока его страницу не заблокировали. Как сообщает Thai pbs world, он писал: «Все трое убиты?», «Должен ли я сдаться?», "Проклятье! У меня судороги в пальцах".

ИСТОЧНИК KP.RU

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