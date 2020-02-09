9 Февр. 2020 2020-02-09T00:31:07+03:00

Мамаев заявил, что его семью уже несколько месяцев преследует "невменяемая женщина". Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"

Футболист уверяет, "фанатка" живет не своей жизнью и пытается сделать так, чтобы у его близких "было все плохо"

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Российский футболист из клуба "Ростов" Павел Мамаев заявил, что его семью преследует "невменяемая женщина". Видео с рассказом полузащитника о "фанатке" появилось на странице его супруги Аланы Мамаевой в Instagram.

- Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее. Эта женщина просто живет не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо, - говорит футболист.

По его словам, накануне все дошло до "какого-то безумия". Женщине удалось раздобыть телефон номера в отеле, где находился Мамаев. Она позвонила ему в полночь, но футболист не стал рассказывать о деталях разговора и состоялся ли он вообще.

- Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый, - заявил Мамаев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре этого года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, устроившие драку в столичном кафе, вышли из колонии на свободу по УДО.

ИСТОЧНИК KP.RU