9 Февр. 2020 2020-02-09T08:56:42+03:00

"Ах эта свадьба": Эксперты назвали регионы РФ, где пары чаще всего заключают браки Фото: REUTERS

При этом, меньше всего любят вступать в официальные отношения в Республике Ингушетия

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Росстат рассказал, в каких регионах страны влюбленные пары охотнее всего заключают брак. Так, в тройку лидеров вошел Санкт-Петербург (8,8 брака на 1000 жителей), Севастополь (8,5) и Камчатский край (7,6).

При этом, по данным экспертов, меньше всего любят вступать в брак в Республике Ингушетия (3,9 брака на 1000 человек).

В "топ-5" регионов, где не прочь узаконить отношения, также входят Приморский край (7,4 брака на 1000 жителей), Московская и Калининградская области (7,2).

В Росстате также рассказали, что за 2019 год в стране официально оформили отношения 844 тысяч пар. Что на три тысячи меньше, чем в 2018 году.

Таким образом, "топ-5" российских регионов, где чаще всего заключают брак, выглядит следующим образом:

1) Санкт-Петербург (8,8 брака на 1000 жителей)

2) Севастополь (8,5)

3) Камчатский край (7,6)

4) Приморский край (7,4)

5) Московская область (7,2)

Ранее сайт kp.ru писал о том, что число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет. Четыре бракоразводных процесса пришлось на одну тысячу человек в прошлом году. По мнению экспертов, это происходит из-за нежелания людей иметь в паспорте штамп о браке.

ИСТОЧНИК KP.RU