2020-02-09T14:05:36+03:00
Общество

В Сети появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске

Лайнер, на котором находилось 94 пассажира, совершил жесткую посадку в местном аэропорту [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в УсинскеВ Сети появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в УсинскеФото: СОЦСЕТИ
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В Сети опубликовали видео эвакуации людей с самолета авиакомпании Ютэйр, летевшим из Москвы. В Усинске судно совершило жесткую посадку, задев хвостовой частью ВПП.

На борту самолета, который сел "на брюхо", находились 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка. В результате инцидента никто не пострадал.

Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

Собственные источники kp.ru уточняют, что за медицинской помощью обратилась одна пассажирка, которая позже отказалась от госпитализации.

"Респект пилотам боинга! Спасли человеческие жизни", - выразила благодарность в соцсетях одна из пассажирок Фото: СОЦСЕТИ

"Респект пилотам боинга! Спасли человеческие жизни", - выразила благодарность в соцсетях одна из пассажирокФото: СОЦСЕТИ

На месте происшествия работают экстренные службы. О причинах ЧП пока неизвестно.

- Огромный респект пилотам боинга! Спасли человеческие жизни, - выразила благодарность в соцсетях одна из пассажирок.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Сети появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске
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