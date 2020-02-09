9 Февр. 2020 2020-02-09T14:05:36+03:00

В Сети появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске Фото: СОЦСЕТИ

Лайнер, на котором находилось 94 пассажира, совершил жесткую посадку в местном аэропорту [видео]

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В Сети опубликовали видео эвакуации людей с самолета авиакомпании Ютэйр, летевшим из Москвы. В Усинске судно совершило жесткую посадку, задев хвостовой частью ВПП.

На борту самолета, который сел "на брюхо", находились 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка. В результате инцидента никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759680" frameborder="0"></iframe> Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

Собственные источники kp.ru уточняют, что за медицинской помощью обратилась одна пассажирка, которая позже отказалась от госпитализации.

"Респект пилотам боинга! Спасли человеческие жизни", - выразила благодарность в соцсетях одна из пассажирокФото: СОЦСЕТИ

На месте происшествия работают экстренные службы. О причинах ЧП пока неизвестно.

- Огромный респект пилотам боинга! Спасли человеческие жизни, - выразила благодарность в соцсетях одна из пассажирок.

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ИСТОЧНИК KP.RU