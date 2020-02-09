В Сети появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске
В Сети опубликовали видео эвакуации людей с самолета авиакомпании Ютэйр, летевшим из Москвы. В Усинске судно совершило жесткую посадку, задев хвостовой частью ВПП.
На борту самолета, который сел "на брюхо", находились 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка. В результате инцидента никто не пострадал.
Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.
Собственные источники kp.ru уточняют, что за медицинской помощью обратилась одна пассажирка, которая позже отказалась от госпитализации.
"Респект пилотам боинга! Спасли человеческие жизни", - выразила благодарность в соцсетях одна из пассажирокФото: СОЦСЕТИ
На месте происшествия работают экстренные службы. О причинах ЧП пока неизвестно.
- Огромный респект пилотам боинга! Спасли человеческие жизни, - выразила благодарность в соцсетях одна из пассажирок.
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ИСТОЧНИК KP.RU