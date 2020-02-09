2020-02-09T15:22:29+03:00
Происшествия

Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человека

В результате происшествия движение автотранспорта существенно затруднено
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человекаЧетыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человекаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Москве в результате столкновения четырех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщили в экстренных служб столицы.

«Напротив дома №48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, пострадали три человека», - передают РИА Новости слова представиеля экстренных служб.

Он добавил, что в результате происшествия движение автотранспорта существенно затруднено.

Напомним, что в конце января в Москве автомобиль марки Mercedes вылетел в реку. Водителя, мужчину 28 лет, смогли достать из реки. Движение автотранспорте было затруднено, поскольку для того, чтобы поднять автомобиль из реки использовали кран. Незадолго до этого в столице столкнулись автобус, маршрутка и две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека. По данным ГИБДД, автобус врезался в другой пассажирский транспорт и вылетел на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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