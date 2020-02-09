Стала известна причина жёсткой посадки самолета в Усинске

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:20:47+03:00

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Самолёт Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS авиакомпании «Utair», летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку из-за того, что в аэропорту Усинска не работала система наведения на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«При посадке (…) в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS, не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе», - передают РИА-Новости сообщение пресс-службы, где уточнили, что диспетчеры аэропорта «смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку».

Напомним, у летевшего из Москвы Boeing 737 при соприкосновении со взлетно-посадочной полосой отломились стойки шасси, самолет прокатился на «брюхе». Пилоту удалось остановить лайнер, только съехав в сугроб, в этот момент было повреждено одно из крыльев судна. На борту находились 94 пассажира. В авиакомпании уточнили, что за медпомощью обратился только один пассажир.

Как сообщал сайт kp.ru, в авиакомпании говорили, что при посадке самолета произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра, но благодаря оперативным действиям экипажа лайнер удалось удержать на полосе до полной остановки. Один из пассажиров, москвич Александр Панин, рассказал, что в метре от земли самолет очень сильно «колыхнуло», а затем последовал жесткий удар при соприкосновении с взлетно-посадочной полосой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759685" frameborder="0"></iframe> Аварийная посадка лайнера в Усинске.

ИСТОЧНИК KP.RU