Авиаэксперт о посадке «Боинга» в Усинске на «брюхо»: «Большая удача, что не взорвалось топливо. Могла быть трагедия»

Летевший из Москвы «Боинг-737» компании «Ютэйр» сегодня совершил жесткую посадку в аэропорту город Усинск Республики Коми. На борту находились 94 человека, включая пассажиров и членов экипажа. Известно, что во время посадку у самолета оторвались шасси и «Боинг» сел на «брюхо», прокатившись по взлетно-посадочной полосе. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

Ситуацию мы попросили прокомментировать эксперта по безопасности полетов, бывшего командира воздушного судна Александра Романова.

- На данном этапе не могу комментировать, что произошло с шасси - гадать не хочу, а достоверных даных у меня нет, - говорит эксперт. - Однако могу отметить, что при такой посадке была высока вероятность взрыва. Во время скольжения по взлетно-посадочной полосе мог оторваться двигатель на крыле, могла произойти утечка топлива и там достаточно было одной искры, чтобы все это вспыхнуло. Большая удача, что взрыва не было.

(К слову, пассажир «Боинга» сообщил «КП», что с правой стороны у самолета оторвалось крыло и топливо все-таки разлилось, - Авт.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759685" frameborder="0"></iframe> Аварийная посадка лайнера в Усинске.

- Здесь могли стать решающим фактором природные условия? Мороз, много снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759680" frameborder="0"></iframe> Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

- Отчасти. Но роль погоды здесь не играет решающее значение. Температура от трения металла о бетонку - высокая в любую погоду.

Напомним, в мае 2019 года в Шереметьево во время жесткой посадки «Суперджета» лопнули топливные баки, мгновенно начался пожар, погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа.