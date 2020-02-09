Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса
Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней создали математическую модель, которая помогла им спрогнозировать сроки пика распространения коронавируса нового типа.
На основе информации о заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй специалисты заявили, что пик может прийтись на вторую половину февраля.
«Исходя из имеющихся данных можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. человек», - цитирует Bloomberg заявление одного из исследователей Адама Кухарского.
При этом ученый подчеркнул, что точные сроки назвать сложно, поскольку ситуация остается неопределенной.
Как сообщал сайт kp.ru, по данным на воскресенье, 9 февраля, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек, заражены больше 37 тысяч.
Коронавирус - пути заражения и профилактика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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