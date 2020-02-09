Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек
В Китае число погибших от нового коронавируса выросло до 811 человек. По последним данным, заражены 37,1 тысяч человек, из них почти 6,2 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки выявили около 2,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Погибли за минувший день 89 человек. Медики смогли вылечить и выписать из больницу около 2,5 тысяч граждан КНР.
Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что коронавирус добрался до горнолыжных курортов в Альпах. Там заразились болезнью пятеро британцев. Также накануне власти Сингапура подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образов в стране на 8 февраля этот диагноз поставили 40 пациентам. Сообщалось и о первом случае гибели иностранца от коронавируса в Китае. В Ухани умерла гражданка США.
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ИСТОЧНИК KP.RU