2020-02-09T18:58:23+03:00
Общество

Посол Китая назвал виновных в панике вокруг коронавируса нового типа

Чжан Ханьхуэй рассказал о тех, кто хочет сдержать развитие КНР [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посол Китая в России Чжан ХаньхуэйПосол Китая в России Чжан ХаньхуэйФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй считает, что паника вокруг вспышки коронавируса нового типа и его распространения выгодна тем, кто хочет сдержать развитие КНР.

«Россия — это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику», - сказал китайский дипломат в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации в мире из-за распространения коронавируса нового типа. При этом глава ВОЗ Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны бороться с недостоверной информацией, а также «не паниковать», но и не забывать «принимать необходимые меры» по борьбе с вирусом.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным на воскресенье, 9 февраля, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек, заражены больше 37 тысяч. Ученые предполагают, что пик распространения заболевания может прийтись на вторую половину февраля.

Возведение госпиталя для лечения коронавируса "Лэйшэньшань".

ИСТОЧНИК KP.RU

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