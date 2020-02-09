Посол Китая назвал виновных в панике вокруг коронавируса нового типа
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй считает, что паника вокруг вспышки коронавируса нового типа и его распространения выгодна тем, кто хочет сдержать развитие КНР.
«Россия — это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику», - сказал китайский дипломат в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации в мире из-за распространения коронавируса нового типа. При этом глава ВОЗ Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны бороться с недостоверной информацией, а также «не паниковать», но и не забывать «принимать необходимые меры» по борьбе с вирусом.
Как сообщал сайт kp.ru, по данным на воскресенье, 9 февраля, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек, заражены больше 37 тысяч. Ученые предполагают, что пик распространения заболевания может прийтись на вторую половину февраля.
Возведение госпиталя для лечения коронавируса "Лэйшэньшань".
ИСТОЧНИК KP.RU
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