ВОЗ о китайском коронавирусе: не паникуйте, но помните о риске заразиться
На данный опасность коронавируса нового типа 2019-nCoV не так масштабна и жителям планеты не стоит паниковать в связи с распространением заболевания. Такое заявление сделал директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Пока все это не так масштабно. Бояться нечего (…) Сейчас нет причин для паники», - сказал он.
Гебрейесус указал на число случаев заболевание коронавирусом за пределами Китая. По его словам она сейчас «невелика». При этом гендиректор ВОЗ отметил необходимость помнить о риске распространения заболевания и «принимать эффективные меры».
«Во всех странах нужно успокаивать население и при этом - принимать те меры, которые необходимы», - заключил глава организации.
Напомним, 30 января на экстренном заседании в Женеве ВОЗ приняла решение объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа. При этом Гебрейесус призвал не вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей, а также призывает страны бороться со слухами и недостоверной информацией.
На данный момент в 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус. В ВОЗ подтвердили 151 случай заражения коронавирусом вне КНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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