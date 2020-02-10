Самолет авиакомпании «Победа» вынужденно сел в Петербурге

10 Февр. 2020 2020-02-10T02:09:45+03:00

Экипаж направлявшегося в Екатеринбург лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности на борту

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В ночь на понедельник, 10 февраля, в петербургском аэропорту «Пулково» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора авиаузла «Воздушные ворота Северной столицы», уточнив, что через некоторое время после вылета экипаж выполнявшего рейс DP515 «Санкт-Петербург – Екатеринбург» лайнера доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления.

«Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», - рассказала ТАСС представитель компании.

Она добавила, что сейчас пассажиры находятся в терминале, их отправят в Екатеринбург другим рейсом. Аэропорт «Пулково» работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU