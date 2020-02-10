Главный Оскар 2020 достался фильму "Паразиты"

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:51:18+03:00

Лучшим фильмом 2020 года по версии премии Оскар стали южнокорейские "Паразиты"

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Главный Оскар 2020 завоевал фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Кинокритики признали ленту лучшей среди других номинантом категории. Об этом стало известно в понедельник, 10 февраля, на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Ранее южнокорейский фильм выиграл также в номинациях "Лучший зарубежный художественный фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

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ИСТОЧНИК KP.RU