2020-02-10T07:51:18+03:00
Звезды

Главный Оскар 2020 достался фильму "Паразиты"

Лучшим фильмом 2020 года по версии премии Оскар стали южнокорейские "Паразиты"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главный Оскар 2020 завоевал фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Кинокритики признали ленту лучшей среди других номинантом категории. Об этом стало известно в понедельник, 10 февраля, на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Ранее южнокорейский фильм выиграл также в номинациях "Лучший зарубежный художественный фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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