Лучший режиссер: Оскар 2020 получил Пон Джун Хо за фильм "Паразиты"

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:42:39+03:00

Оскар 2020 в номинации лучший режиссер стал уже третьим в "копилке" этой южнокорейской киноленты

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Оскар 2020 как лучший режиссер получил южнокореец Пон Джун Хо за фильм "Паразиты". Об этом было объявлено в воскресенье, 9 февраля, на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

За награду в номинации "лучший режиссер" боролись также режиссер Сэм Мендес, снявший фильм "1917", Квентин Тарантино с кинолентой "Однажды в... Голливуде", Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").

Пон Джу Хо через переводчика признался, что не ожидал получить эту награду из-за серьезной конкуренции, а потом поблагодарил всю команду, которая работала над проектом. Трансляцию из театра в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году "Паразиты" также получили "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке и премию BAFTA.

Паразиты Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU