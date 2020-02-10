Лучший режиссер: Оскар 2020 получил Пон Джун Хо за фильм "Паразиты"
Оскар 2020 как лучший режиссер получил южнокореец Пон Джун Хо за фильм "Паразиты". Об этом было объявлено в воскресенье, 9 февраля, на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
За награду в номинации "лучший режиссер" боролись также режиссер Сэм Мендес, снявший фильм "1917", Квентин Тарантино с кинолентой "Однажды в... Голливуде", Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").
Пон Джу Хо через переводчика признался, что не ожидал получить эту награду из-за серьезной конкуренции, а потом поблагодарил всю команду, которая работала над проектом. Трансляцию из театра в Лос-Анджелесе ведет телеканал ABC.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году "Паразиты" также получили "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке и премию BAFTA.
Паразиты Русский трейлер (2019).
ИСТОЧНИК KP.RU