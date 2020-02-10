Минтранс: увеличение срока запрета на шипованную резину невозможно

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:15:08+03:00

Сейчас такие шины нельзя использовать лишь летом

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Увеличение срока запрета на использование шипованной авторезины нецелесообразно, как и введение жестких ограничений по эксплуатации таких шин, поскольку погодно-климатические условия в России меняются от региона к региону. К такому выводу пришли в министерстве транспорта.

На настоящий момент требования технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" запрещает использовать шипованную резину лишь в летний период - июнь, июль, август. Штрафы за нарушение не предусмотрены.

В "Автодоре" считают, что наказывать все же надо. Сайт kp.ru писал, что руководство госкомпании предложило регионам самостоятельно определять период эксплуатации сезонной резины и снизить допустимую скорость движения таких автомобилей.

В Минтрансе же увеличение периода запрета использования шипованных шин считают невозможным из-за наличия значительной доли транзитного транспорта, который пересекает сразу несколько климатических зон. Риск возникновения аварийных ситуаций лишь возрастет, а издержки владельцев автомобилей вырастут, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759005" frameborder="0"></iframe> В России предложили изменить правила использования шипованных шин.

ИСТОЧНИК KP.RU