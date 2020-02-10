2020-02-10T09:15:08+03:00
Авто

Минтранс: увеличение срока запрета на шипованную резину невозможно

Сейчас такие шины нельзя использовать лишь летом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Штрафы за нарушение правил использования шипованной резины не предусмотреныШтрафы за нарушение правил использования шипованной резины не предусмотреныФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Увеличение срока запрета на использование шипованной авторезины нецелесообразно, как и введение жестких ограничений по эксплуатации таких шин, поскольку погодно-климатические условия в России меняются от региона к региону. К такому выводу пришли в министерстве транспорта.

На настоящий момент требования технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" запрещает использовать шипованную резину лишь в летний период - июнь, июль, август. Штрафы за нарушение не предусмотрены.

В "Автодоре" считают, что наказывать все же надо. Сайт kp.ru писал, что руководство госкомпании предложило регионам самостоятельно определять период эксплуатации сезонной резины и снизить допустимую скорость движения таких автомобилей.

В Минтрансе же увеличение периода запрета использования шипованных шин считают невозможным из-за наличия значительной доли транзитного транспорта, который пересекает сразу несколько климатических зон. Риск возникновения аварийных ситуаций лишь возрастет, а издержки владельцев автомобилей вырастут, передает ТАСС.

В России предложили изменить правила использования шипованных шин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
80% корпоративных сетей заражено вирусами
Опубликовано видео столкновения катеров в Таиланде
В МВД назвали регионы с самым высоким уровнем IT-преступности
Минтранс: увеличение срока запрета на шипованную резину невозможно
Лавров: Россия не против обмена послами с Украиной
Главный Оскар 2020 достался фильму "Паразиты"
У острова Пхукет столкнулись скоростные катера с туристами
Оскар 2020 как лучший актер получил Хоакин Феникс за роль в "Джокере"
Лучший режиссер: Оскар 2020 получил Пон Джун Хо за фильм "Паразиты"
Оскар 2020 в номинации «Лучший зарубежный художественный фильм» получили «Паразиты»
«Оскар» 2020 за лучший сценарий получили фильмы «Паразиты» и «Кролик Джоджо»
Оскар 2020 в номинации «Лучший актер второго плана» получил Брэд Питт
Мошенники придумали новый способ воровать деньги со счетов россиян
Оскар 2020: На церемонию вручения премии начали прибывать гости
Иран попытается вывести на орбиту спутник «Зафар-2» в мае или июне
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 908
Запуск ракеты Antares с кораблем Cygnus в США отменили за две минуты до старта
Посольство России в Мексике: Россияне в аварии с автобусом возле Мехико не пострадали
Самолет авиакомпании «Победа» вынужденно сел в Петербурге
Посол РФ в Британии ответил на обвинения во «вмешательстве в выборы»
Охрана Белого дома задержала мужчину с ножом, угрожавшего убить Трампа