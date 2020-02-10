Опубликовано видео столкновения катеров в Таиланде

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:20:42+03:00

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В Сети появилось видео столкновения скоростных катеров в Таиланде. В результате этого происшествия пострадали не менее 22 человек, в том числе несколько десятков российских туристов. Два ребенка погибли.

На кадрах видно, что катера несутся на встречу друг другу с большой скоростью. Судя по всему, рулевые даже не пытались избежать столкновения или не успели этого сделать. На фотографиях с места инцидента видно, что нос одного из катеров был серьезно поврежден. Обе лодки уже отбуксировали к берегу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

Сайт kp.ru писал, что ЧП произошло утром в понедельник, 10 февраля. Первую помощь пострадавшим оказали спасатели. Потом на место прибыли медики. Согласно данным посольства РФ в Таиланде, на одном из катеров был исключительно тайский экипаж, на другом - 39 российских туристов. Из них пострадали более 20 человек.

Столкновение катеров у Пхукета.

ИСТОЧНИК KP.RU