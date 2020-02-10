На борту круизного лайнера в Японии коронавирус подтвердили еще у 60 человек

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:11:39+03:00

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Шансы выйти до 19 февраля с корабля Diamond Princess в Японии у пассажиров снижаются. Тесты подтвердили коронавирус еще у 60 человек. Напомним, круизный корабль с 3700 людьми на борту остановили для проверки, оказалось, что у 10 пассажиров коронавирус. Их доставили в больницу, а остальных попросили оставаться в своих каютах на карантине. На берег их не выпускают, поскольку люди могут быть разносчиками опасного заболевания – в инкубационном периоде (длится 14 дней) человек опасен для окружающих.

Общее число подтвержденных случаев заражения на корабле достигло 10 февраля 130, сообщает телеканал TBS. Планировалось, что людей выпустят из кают 19 февраля, но это при условии, что тесты у пассажиров будут отрицательными.

На борту "Бриллиантовой принцессы" 24 россиянина. Заразившихся коронавирусом среди них нет.

Туристов, находящиеся на борту круизного лайнера, по поручению японских властей обеспечивают едой и питьем. Но общаться между собой путешественникам из разных кают нельзя, они тем не менее нашли выход - обмениваются новостями с помощью смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU