2020-02-10T10:48:37+03:00
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве

В декабре 2017 года Илья Аверьянов застрелил охранника Алексея Осипова во время "рейдерского захвата"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Московский городской суд оправдал бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" бизнесмена Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника Алексея Осипова. Решение было вынесено в понедельник, 10 февраля, на основании вердикта присяжных.

Напомним, что 27 декабря 2017 года Аверьянов забаррикадировался в здании разорившейся кондитерской фабрики в Москве и начал отстреливать от кредиторов, судебных приставов и охранников, которые пришли описывать имущество.

Дело в том, что еще в 2013-м предприятие взяло взаймы у частной компании 90 миллионов рублей под залог кирпичной шестиэтажки, но деньги так и не вернуло. Кредиторы суд выиграли. Сайт kp.ru писал, что, тем утром, когда Аверьянова попытались вывести из здания "Меньшевика", он схватил карабин "Сайга" и открыл огонь. Раненный сотрудник ЧОП погиб на месте.

Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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