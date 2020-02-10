2020-02-10T11:21:35+03:00
В мире

В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа

На ферме в провинции Сычуань вирусом заразились более 1,8 тысячи птиц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае зарегистрирована очередная вспышка птичьего гриппа - подтип H5N6. Больных птиц обнаружили на одной из племенных ферм округа Наньчун в провинции Сычуань. Об этом сообщило информационное бюро министерства сельского хозяйства страны.

Известно, что на ферме постоянно проживали 2497 птиц. Из них 1840 заразились и погибли. Местные власти приняли необходимые меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания.

Так, была уничтожена 2261 особь. Остальных осмотрели и направили на лечение. Люди пока не заразились, передает сайт телеканала "Звезда" со ссылкой на издание China News.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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