В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа
В Китае зарегистрирована очередная вспышка птичьего гриппа - подтип H5N6. Больных птиц обнаружили на одной из племенных ферм округа Наньчун в провинции Сычуань. Об этом сообщило информационное бюро министерства сельского хозяйства страны.
Известно, что на ферме постоянно проживали 2497 птиц. Из них 1840 заразились и погибли. Местные власти приняли необходимые меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания.
Так, была уничтожена 2261 особь. Остальных осмотрели и направили на лечение. Люди пока не заразились, передает сайт телеканала "Звезда" со ссылкой на издание China News.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU