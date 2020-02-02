Китай сообщил о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань

2 Февр. 2020 2020-02-02T03:58:18+03:00

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Министерство сельского хозяйства Китая сообщило об эпидемии птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань. Она граничит с южной стороны с провинцией Хубэй - эпицентром вспышки нового коронавируса.

- Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 произошла на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян провинции Хунань, - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, на ферме было 7 тысяч 850 домашних птиц. Из них около 4,5 тысяч заразились и погибли. О случаях заражения человека пока не сообщается.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус из Китая международной проблемой и ввела режим ЧС. По последним данным, в Китае погибли 304 человека. Число зараженных превысило 13 тысяч. Россия уже закрыла границы с Китаем в нескольких регионах. В кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU