Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:07:47+03:00

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В России сформируют стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса на территории. Соответствующее распоряжение на оперативном совещании отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

Перед Роспотребнадзором поставлена задача рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу — представить в правительство совместные предложения.

Сразу несколько источников подтвердили «Известиям» наличие данного плана. Ведомствам предстоит ответить какие именно средства индивидуальной защиты будут самыми действенными и сколько средств потребуется на приобретение соответствующей партии.

В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их. Собеседник в агентстве уточнил, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет, но создать его действительно планируется, вне зависимости от коронавируса. В Минфине от комментариев отказались.

По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова производственных мощностей хватит, чтобы увеличить количество выпускаемых масок почти в три раза – до 900 млн штук в год. В случае если средства защиты окажутся невостребованными, то Росрезерв готов выкупить товар у производителей.

— Ситуация по маскам находится на контроле, но пока озвучить нечего, — заявила представитель зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.

Эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики в эфире Радио "Комсомольская правда" Наталия Круглова отметила, что в ситуации с потенциальной угрозой эпидемии это распоряжение очень вовремя.

- Я думаю, что в период эпидемии это распоряжение должно быть. Пандемия признана мировым сообществом и мы должны иметь маски в запасе, чтобы, возможно, даже раздавать бесплатно при необходимости, например, специалистам, которые будут работать, - прокомментировала эксперт.

Заболевание распространилось в Китае в декабре 2019 года. Заболели порядка 15 тысяч человек. В остальных 23 странах, куда это вирус распространился, под наблюдением находится порядка 130 человек. Пока ученые мира бьются над созданием вакцины 328 удалось вылечить традиционными методами, которые применяют при подобных заболеваниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU