2020-02-10T12:07:47+03:00
Общество

Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России

Расчетом займется Роспотребнадзор
Елена АКИМОВА
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В России создадут резерв масок на случай вспышки коронавирусаВ России создадут резерв масок на случай вспышки коронавируса
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В России сформируют стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса на территории. Соответствующее распоряжение на оперативном совещании отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

Перед Роспотребнадзором поставлена задача рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу — представить в правительство совместные предложения.

Сразу несколько источников подтвердили «Известиям» наличие данного плана. Ведомствам предстоит ответить какие именно средства индивидуальной защиты будут самыми действенными и сколько средств потребуется на приобретение соответствующей партии.

В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их. Собеседник в агентстве уточнил, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет, но создать его действительно планируется, вне зависимости от коронавируса. В Минфине от комментариев отказались.

По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова производственных мощностей хватит, чтобы увеличить количество выпускаемых масок почти в три раза – до 900 млн штук в год. В случае если средства защиты окажутся невостребованными, то Росрезерв готов выкупить товар у производителей.

— Ситуация по маскам находится на контроле, но пока озвучить нечего, — заявила представитель зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.

Эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики в эфире Радио "Комсомольская правда" Наталия Круглова отметила, что в ситуации с потенциальной угрозой эпидемии это распоряжение очень вовремя.

- Я думаю, что в период эпидемии это распоряжение должно быть. Пандемия признана мировым сообществом и мы должны иметь маски в запасе, чтобы, возможно, даже раздавать бесплатно при необходимости, например, специалистам, которые будут работать, - прокомментировала эксперт.

Заболевание распространилось в Китае в декабре 2019 года. Заболели порядка 15 тысяч человек. В остальных 23 странах, куда это вирус распространился, под наблюдением находится порядка 130 человек. Пока ученые мира бьются над созданием вакцины 328 удалось вылечить традиционными методами, которые применяют при подобных заболеваниях.

Болезнь распространилась в городе Ухань. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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