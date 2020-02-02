Китайский коронавирус, последние новости на 2 февраля 2020: первая смерть за пределами Поднебесной

Китайский коронавирус на 2 февраля 2020 года унес жизни 305 человек.То есть жертв забаолевания за сутки стало на четыре десятка больше. Но куда тревожнее звучат новости с Филиппин. Там зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Тем временем в Поднебесной заболевшими признали 14380 человек. В остальных 23 странах, куда это вирус распространился, под наблюдением находится порядка 130 человек. Пока ученые мира бьются над созданием вакцины 328 удалось вылечить традиционными методами, которые применяют при подобных заболеваниях.

Чтобы не допустить распространения заболевания среди граждан нашей страны Владимир Путин поручил вывозить россиян из наиболее опасных районов самолетами ВКС РФ. В Минобороны оперативно отчитались о выделении для этих целей пяти бортов. Каждый рейс наших соотечественников будут сопровождать врачи-вирусологи. Нуждающиеся будут помещены в карантин на 14 дней. Ровно столько, по последним данным ученых, длится инкубационный период коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

Кстати, для спасения россиян вчера были открыты три пропускных пункта в Приморье (Полтавка, Краскино и Пограничный). Ими воспользовались десятки россиян.

Правительство, как и обещало, выпустило постановление о временной приостановке безвизового режима для граждан Китая. Но сразу же оговорилось, что меры приняты лишь для тех, кто собирался посещать страну в рамках групповых туров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

Напомним, весь мир узнал о новом заболевании в серении января, когда власти КНР закрыли на карантин многомиллионный город Ухань. Именно там были зафиксированы первые случаи заболевания.

Карта распространения коронавируса

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