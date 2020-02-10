Песков: правительство Медведева проделало большую работу
Ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева проделало большую работу, а потому обновленному составу российского кабмина не пришлось начинать все "с чистого листа". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.
"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что итоги работы предыдущего кабинета министров получили весьма позитивную оценку президента страны Владимира Путина, поэтому совершенно "некорректно" задавать вопросы о том, будут ли решение ушедших в отставку чиновников пересмотрены.
Ранее сайт kp.ru опросил политиков, общественников и простых российских рабочих, чтобы узнать, как они оценивают деятельность правительства Медведева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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