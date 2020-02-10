Песков: правительство Медведева проделало большую работу

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:28:06+03:00

Обновленному кабмину не пришлось начинать с "чистого листа"

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Ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева проделало большую работу, а потому обновленному составу российского кабмина не пришлось начинать все "с чистого листа". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что итоги работы предыдущего кабинета министров получили весьма позитивную оценку президента страны Владимира Путина, поэтому совершенно "некорректно" задавать вопросы о том, будут ли решение ушедших в отставку чиновников пересмотрены.

Ранее сайт kp.ru опросил политиков, общественников и простых российских рабочих, чтобы узнать, как они оценивают деятельность правительства Медведева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU