2020-02-10T15:33:31+03:00
В мире

"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что сегодня уровень заражаемости за пределами КНР кажется небольшим, но он может вырасти
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом напоминает ему "верхушку айсберга", так как процесс заражения может ускориться.

Эксперт уверен, что сегодня уровень заражаемости за пределами КНР кажется небольшим, однако, он может ускориться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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