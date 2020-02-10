"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:33:31+03:00

Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что сегодня уровень заражаемости за пределами КНР кажется небольшим, но он может вырасти

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом напоминает ему "верхушку айсберга", так как процесс заражения может ускориться.

Эксперт уверен, что сегодня уровень заражаемости за пределами КНР кажется небольшим, однако, он может ускориться.

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ИСТОЧНИК KP.RU