"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что сегодня уровень заражаемости за пределами КНР кажется небольшим, но он может вырасти
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом напоминает ему "верхушку айсберга", так как процесс заражения может ускориться.
Эксперт уверен, что сегодня уровень заражаемости за пределами КНР кажется небольшим, однако, он может ускориться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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