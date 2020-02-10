Момент спасения пострадавших в Таиланде детей попал на видео
Момент спасения врачами россиян, пострадавших во время столкновения двух катеров в Таиланде, попал на видео. Очевидцы засняли реанимационные мероприятия, которые медики проводили на пристани.
Два катера столкнулись 10 февраля у восточного побережья Пхукета. Врачи прибыли на место происшествия через несколько минут. К тому моменту первых пострадавших уже успели вытащить из воды и доставить на пирс.
Среди тех, кому потребовалась помощь, двое подростков. Медики пытаются оказать им помощь и вернуть к жизни. Оба пострадавших в кислородных масках, им делают массаж сердца.
Известно, что жертвами аварии на воде стали 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Они погибли, а еще более 20 человек пострадали. Все они туристы из России.
После осмотра и оказания помощи врачи отпустили почти всех пострадавших при столкновении катеров. Гибель детей подтвердили в российском консульстве и отметили, что в момент аварии дети находились на носу лодки.
В МИД РФ отметили, что следят за ситуацией и взаимодействуют с правоохранительными органами страны, сообщает Пятый канал.
СК возбуждено уголовное дело по факту происшествия с россиянами.
Детей, погибших в Таиланде, пытаются реанимировать.Видео: ren.tv
ИСТОЧНИК KP.RU