2020-02-10T15:43:21+03:00
Происшествия

Момент спасения пострадавших в Таиланде детей попал на видео

Врачи пытаются реанимировать подростков
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Медики спасают россиян, пострадавших во время столкновения катеров на ПхукетеМедики спасают россиян, пострадавших во время столкновения катеров на Пхукете
Изменить размер текста:

Момент спасения врачами россиян, пострадавших во время столкновения двух катеров в Таиланде, попал на видео. Очевидцы засняли реанимационные мероприятия, которые медики проводили на пристани.

Два катера столкнулись 10 февраля у восточного побережья Пхукета. Врачи прибыли на место происшествия через несколько минут. К тому моменту первых пострадавших уже успели вытащить из воды и доставить на пирс.

Среди тех, кому потребовалась помощь, двое подростков. Медики пытаются оказать им помощь и вернуть к жизни. Оба пострадавших в кислородных масках, им делают массаж сердца.

Известно, что жертвами аварии на воде стали 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Они погибли, а еще более 20 человек пострадали. Все они туристы из России.

После осмотра и оказания помощи врачи отпустили почти всех пострадавших при столкновении катеров. Гибель детей подтвердили в российском консульстве и отметили, что в момент аварии дети находились на носу лодки.

В МИД РФ отметили, что следят за ситуацией и взаимодействуют с правоохранительными органами страны, сообщает Пятый канал.

СК возбуждено уголовное дело по факту происшествия с россиянами.

Детей, погибших в Таиланде, пытаются реанимировать.Видео: ren.tv

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обрушившийся на Европу шторм Сиара принесет в Москву снегопад и метель
Парад Победы в 2020 году на Красной площади будет длиться 1,5 часа
ФАС: Многократное завышение цен на медицинские маски в России - "экономическое мародерство"
Момент спасения пострадавших в Таиланде детей попал на видео
Прокурорпопросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса
Умер испанский писатель Карлос Рохас
На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей
Главный нарколог Минздрава рассказал, можно ли с помощью алкоголя защититься от коронавируса
В СК возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде
Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры Германии
Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат
Песков: правительство Медведева проделало большую работу
В Туркмении к 30-летию независимости республики построят монумент высотой почти как Эйфелева башня
Полиция Москвы задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в метро
Песков: Россия пока не обсуждала с Украиной вопрос обмена послами
Россияне назвали самые сексуальные города в мире
США начали выводить войска из Ирака
Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого
Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В России подешевели экскурсионные поездки в Европу
В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети"* приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России