Макрон принял приглашение Путина приехать на 75-летие Победы

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-18T16:01:29+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В состоявшемся телефонном разговоре лидеры двух стран также обсудили график предстоящих контактов в различных форматах.

«По инициативе французской стороны состоялся обстоятельный телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Намечен график предстоящих контактов в различных форматах», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Кремль направит официальные приглашения на торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне многим лидерам. Макрон был одним из первых, кто подтвердил, что принял приглашение Путина. В Белом доме также сообщили, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение российского лидера

ИСТОЧНИК KP.RU