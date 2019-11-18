2019-11-18T01:48:53+03:00
Политика

«Это большой праздник для нас»: Вучич приедет в Москву на День Победы 9 мая

А в начале декабря президент Сербии планирует посетить Сочи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: REUTERS
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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что 9 мая 2020 года намерен приехать в Москву на праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня. Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд», - сказал сербский лидер в интервью газете «Известия» на полях прошедшего в Париже Форума мира.

«Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», - добавил он.

Александр Вучич также сообщил, что 4 декабря планирует посетить Сочи, где он намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить отношения Сербии с Россией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на празднование Дня Победы в следующем году намерены приехать в Москву многие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендру Моди.

А на днях глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что тоже хотел бы посетить российскую столицу 9 мая, но из-за предвыборной кампании окончательного решения пока не принял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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