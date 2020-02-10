В Аварии на Кутузовском проспекте погиб один человек

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:46:05+03:00

В ДТП на Кутузовском проспекте погиб 1 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Еще несколько человек пострадали

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В понедельник, 10 февраля, в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус. Авария произошла в районе Славянского бульвара, дом 9, корпус 1. В результате ДТП погиб один человек, еще несколько получили ранения.

«Столкновение двух единиц. Один погиб, четверо пострадали», - цитирует сообщение пресс-службы московской Госавтоинспекции argumenti.ru.

Сообщается, что в аварии травмы разной степени тяжести получили пассажиры микроавтобуса, а погиб — водитель такси. На место аварии прибыли врачи скорой помощи, но помочь мужчине они уже не смогли.

Из-за ДТП на дороге временно образовался затор. Движение было затруднено на участке от «Славянского бульвара» до ТЦ «Времена года», передает телеканал «360».

Ранее сайт kp.ru писал, что в воскресенье на Кутузовском проспекте произошло столкновение четырех автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU