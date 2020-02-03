2020-02-03T19:05:18+03:00
Политика

Жертвами обстрела турецкой армии в Идлибе стали восемь человек

Эрдоган сообщил, что среди погибших был гражданский персонал
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Фото: REUTERS
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В результате обстрела позиций турецких войск в Сирии погибли восемь человек. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В результате нападения сил сирийского режима [президента Сирии Башара Асада] в Идлибе погибли восемь человек, из них пятеро - военнослужащие, еще трое - гражданский персонал», - сказал турецкий лидер.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Министерстве национально обороны Турции сообщили, что в результате обстрела со стороны сирийской армии пострадали девять турецких солдат, один из них в критическом состоянии, четыре человека погибли. В военном ведомстве отметили, что турецкая армия нанесла ответный удар и все цели противника были разрушены.

Напомним, сирийская провинция Идлиба остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Турецкий лидер ранее заявил, что Анакара готова возобновить в Сирии военную операцию, если в этом районе не прекратятся столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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