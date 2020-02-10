Закон о маткапитале за первого ребенка могут принять к 20 февраля
В Госдуме рассказали о планах по рассмотрению закона о маткапитале, который могут выдавать за рождение первого ребенка. Депутаты не исключают, что документ пройдет все инстанции уже к 20 февраля.
- Сейчас вносятся последние поправки в документ. В том числе те, что были анонсированы в послании президента Федеральному собранию, - цитирует ФАН слова первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.
Предполагается, что законопроект будет рассмотрен 19 февраля во втором чтении, а 20 февраля — в третьем.
Ранее во время послания Федеральному собранию президент затронул вопрос демографии. Президент подчеркнул, что 70-80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми. Поэтому стоит подумать о дополнительных стимулах рождаемости.
Эксперты оценили перспективы выплат материнского капитала за рождение первого ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU