Закон о маткапитале за первого ребенка могут принять к 20 февраля

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:13:27+03:00

Закон о материнском капитале за первого ребенка могут принять уже к 20 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Об этом рассказали в Госдуме

Изменить размер текста: A A

В Госдуме рассказали о планах по рассмотрению закона о маткапитале, который могут выдавать за рождение первого ребенка. Депутаты не исключают, что документ пройдет все инстанции уже к 20 февраля.

- Сейчас вносятся последние поправки в документ. В том числе те, что были анонсированы в послании президента Федеральному собранию, - цитирует ФАН слова первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен 19 февраля во втором чтении, а 20 февраля — в третьем.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент затронул вопрос демографии. Президент подчеркнул, что 70-80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми. Поэтому стоит подумать о дополнительных стимулах рождаемости.

Эксперты оценили перспективы выплат материнского капитала за рождение первого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU