"Для противостояния России": Трамп похвастался супербыстрыми ракетами США

10 Февр. 2020 2020-02-10T23:11:26+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что у Штатов есть "супербыстрые ракеты" для противостояния России. При этом, по словам политика, у страны этих ракет "огромное количество".

- Мы называем их супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты, - похвастался Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что РФ могла получить информацию о соответствующих технологиях от предыдущего руководства страны. По словам Трампа, возможно, русские получили информацию из администрации экс-лидера США Барака Обамы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский глава Дональд Трамп заявил, что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия. Глава Белого дома уверен, что страны пойдут на сделку. В конце прошлого года Трамп высказался и о выходе Штатов из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU